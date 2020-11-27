



موقع دعم مصر 2020 يعلن عن قبول طلبات إضافة المواليد الجدد إلى بطاقة التموين المصرية tamwin





نستعرض لكم متابعينا الكرام رابط موقع دعم مصر والذي يمكن من خلاله إضافة مواليد جدد لبطاقة التموين حيث يتساءل الكثير من المواطنين المصريين عن تفاصيل إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين، حيث عدد كبير من مواليد عام 2009 ولم يتم إضافتهم على البطاقات التموينية، ولم يحصلوا على دعم التموين حتى الآن.





لذا نزف بشرى سارة للمواطنين الذين لم يضيفوا أبنائهم لبطاقات التموين، وقد أنشأت وزارة التموين والتجارة الداخلية موقعا إلكترونيا تحديث بيانات البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد إليها، ومن خلال موضوعنا هذا سوف نوضح لكم رابط تحديث البطاقات التموينية وإضافة مواليد جدد للبطاقة، تابعونا.





موقع دعم مصر 2020

من أهم والمواقع المصرية الحالية، التي تقدم العديد من الخدمات للمواطنين المصريين، وخاصة الدعم التمويني وإضافة المواليد على البطاقة هو موقع دعم مصر، وهو عبارة عن وسيلة للتواصل بين المواطنين وبين الوزارة، ويوفر الموقع معظم الخدمات الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن أهم تلك الخدمات التي يقدمها الموقع، إضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية.





طريقة إضافة مواليد جدد لبطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن موقع إلكتروني يسمى دعم مصر وهذا الموقع تابع لوزارة التموين، وذلك تيسيرا على المواطنين بدلا من الذهاب إلى مكاتب التموين، ومنعا لتكدسات والتزاحمات، ويمكن إضافة المواليد من خلال الخطوات التالية:





- الدخول على موقع دعم مصر ( اضغط هنا ).

- اضغط على أيقونة إضافة مواليد جدد 2020.

- أدخل رقم بطاقتك التموينية، ورقم القومى.

- اكتب رقم المكتب التمويني التابع لمنطقتك.

- اختر مديرية التموين الخاصة بمنطقتك.

- اكتب اسم يقال التموين الذي تصرف منه السلع.

- اضغط على زر "استعلام".



