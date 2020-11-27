"أوبك+" تعتزم إجراء محادثات غير رسمية عن بعد السبت

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
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قال مصدر مطلع، إن مجموعة أوبك+ التي تضم دول رئيسية منتجة للنفط ستجري محادثات غير رسمية عن بعد يوم السبت قبل اجتماعات مقرر لها هذا الأسبوع.

تدرس أوبك+ ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط اعتبارا من أول يناير كما اتفقت قبل ذلك أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات الجائحة.

وقالت وكالات أنباء روسية إن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك سيحضر اجتماع السبت.

وكان نوفاك وزيرا للطاقة حتى وقت سابق من هذا الشهر، إذ قاد جهود موسكو لتكوين علاقات وثيقة مع منظمة البلدان المصدرة للبترول وإبرام اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في الثلاثين من نوفمبر والأول من ديسمبر.

كان من المقرر أن ترفع المجموعة الإنتاج مليوني برميل يوميا في يناير، بما يعادل نحو اثنين بالمئة من الاستهلاك العالمي، في إطار تخفيف منتظم لتخفيضات إنتاج غير مسبوقة جرى تطبيقها هذا العام.

لكن في ظل ضعف الطلب على الوقود نتيجة الموجة الثانية من الجائحة، تدرس أوبك+ تأجيل الزيادة أو ربما تبني تخفيضات إضافية.

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