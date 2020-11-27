أب يتهم طليقته بالتسبب في وفاة نجلتهما ويسرق رفاتها من المقبرة بالدقهلية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من كشف لغز اختفاء رفات طفلة من المقبرة بقرية كفر سنجاب التابعة لمركز تمى الأمديد واتهام والدها طليقته بالتسبب في وفاتها واختفاء رفاتها حيث تبين أنه هو من قام بسرقة الرفات لإلصاق التهمة بزوجته وأهلها لإجبارهم عن التنازل على قضايا ضده.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة تمى الأمديد من محمد حامد السعيد حامد 33 سنة عامل زراعى ومقيم قرية كفر سنجاب التابعه للمركز يفيد بانه حال توجهه لزيارة قبر نجلته بسمله 4 سنوات بمقابر القريه فوجىء بكسر باب المقبره وعدم وجود جثتها واتهم كلا من طليقته والدة الطفله مروه الشرقاوى السيد مجاهد 31 سنة ربة منزل ووالدها 60 سنة صياد وشقيقها احمد 18 سنة عامل وخالها محمد احمد على 33 سنة عامل بأنهم وراء اختفاء الجثه.

ولأهمية الواقعة جرى تشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث حيث تبين أن الطفله كانت توفيت حال تواجده وزوجته انذاك بمسكنهما قبل طلاقهما وقررا وقتها إنهما عندما توجهوا لايقاظها فوجئوا انها توفيت وقرر مفتش الصحه وقتها بعدم وجود شبهه جنائه ثم عقب ذلك حدثت خلافات بينهم لعدم قيامه بالإنفاق عليها والزواج من اخرى وتم طلاقهما عقب ذلك ووجود قضايا متداوله بينهم وصدور عدة احكام قضائيه لصالحها ضده ووقت لاحق توجه الزوج للنيابة وعدل اقواله فى محضر وفاة نجلته واتهم طليقته بالاهمال والتسبب فى وفاتها بدعوى تناولها ماده سامه يستخدمها والد زوجته فى الصيد عن طريق الخطأ.

وبتطوير مناقشة المبلغ أقر بإرتكاب بأنه وراء واقعة اختفاء جثة نجلته حيث توجه الى المقبره فجر يوم بلاغه باختفاء الجثه وقام بكسر باب المقبره واستخرج رفات نجلته وتوجه بها الى ترعه مجاوره للمقابر ودفنها على جسر الترعه وذلك كنايه فى طليقته وأسرتها لإلصاق الاتهام بهم لسابقة قيامه باتهامه لهم بالتسبب فى وفاتها ولاجبارهم على التنازل على القضايا المحرره ضده والصادر فى بعضها احكام ضده.

وبإرشاد المتهم تم العثور على مكان اخفاء رفات الطفله وتم تعيين الحراسه اللازمه على المكان لحين معاينة النيابة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3233 لسنة 2020 ادارى مركز تمى الامديد واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

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