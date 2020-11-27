تفاصيل استقالة المستشار الإعلامي لوزارة الدولة للإعلام

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:15 م
وزارة الدولة للإعلام
وزارة الدولة للإعلام
ميسون أبو الحسن
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قال الكاتب الصحفي أحمد قطب المستشار الإعلامي لوزارة الدولة للإعلام، إنه تقدم باستقالته من منصبه كمستشار إعلامي لوزارة الدولة للإعلام، وغادر الجروب الخاص بالصحفيين المُكلفين بتغطية أخبار الوزارة، وذلك بعد خلاف في وجهات النظر حول بعض النقاط مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، منها طريقة تعامله مع الصحفيين المُكلفين بتغطية أخبار الوزارة، وقد وافق الوزير على الاستقالة أول أمس الأربعاء.

وأضاف "قطب" في بيان له، أنه رفض المشاركة في الهجوم على منظومة الصحافة والإعلام، وشخصيات مشهود لها بالوطنية والاحترام، واستخدام الصفحة الرسمية لوزارة الدولة للإعلام في إثارة الأزمات والتصريحات التي أوجدت حالة من النميمة السياسية، وتضر بصورة مصر، وذلك في مرحلة تسعى فيها الدولة إلى الحفاظ على استقرارها.

وأكد المستشار الإعلامي السابق لوزارة الدولة للإعلام، أنه كان دائم التعاون مع زملائه داخل الوزارة في كل ما هو إيجابي وبنّاء، حتى بعد استقالته، وأن معاون الوزير سارة سيف تواصلت معه بعد الاستقالة لطلب مساعدة في الوصول لأحد المسؤولن بإحدى القنوات التلفزيونية، مشددًا على ضرورة نشر روح التعاون والإيجابية داخل الوزارة، بدلًا من الإصرار على الاستمرار في إثارة الأزمات والهجوم على زملاء المهنة، والإضرار بمنظومة الإعلام في مصر.

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