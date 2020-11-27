نادي قضاة مصر: العنف ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق ‏الإنسان عالميًا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، بأن العنف ضد المرأة من أكثر انتهاكات حقوق ‏الإنسان عالميا.

وقال المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، أن ‏النظام القانوني المصري كفل للمرأة الحماية من كافة أشكال العنف وصون كرامتها وحياتها وسلامتها من الأخطار.

وأكد رئيس نادي قضاة مصر أن العنف ضد المرأة والفتاة يعد واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان في العالم إلا إن النظام القانوني المصري كفل حماية المرأة من كافة أشكال العنف

وتابع، أن بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أن الدستور في المادة ( ١١ ) ألزم الدولة بحمايتها من جميع أشكال العنف وكفل لها التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل كما ضمن الرعاية والحماية للمرأة المعيلة والمسنة والأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس نادي قضاة مصر أن هناك العديد من التشريعات والقوانين التي أكدت على حماية وتعزيز حقوق المرأة والقضاء على كافة الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها منها ما ورد في قانون العقوبات من نصوص تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف حيث تم تشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب والخطف وهتك العرض وخدش الحياء بالطريق العام وتجريم التعرض للأنثى في مكان عام بالإشارة أو القول أو الفعل أو باستخدام أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والتحرش الجنسي، وتجريم إزالة وتشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى بشكل جزئى أو تام (ختان الإناث)، وتشديد العقوبة بشأن جرائم الخطف وخاصةً إذا كان المخطوف أنثى واقترنت بها جريمتا الاغتصاب أو هتك العرض، وتجريم التنمر واستعراض القوة وأي شكل من أشكال الإساءة للمجني عليه وتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة من المتولين تربيته الأولياء أو الأوصياء

وأوضح رئيس نادي قضاة مصر أن هناك عدة تشريعات أخرى جاءت لتحفظ للمرأة حقوقها وكرامتها وتعزز مكافحة العنف ضدها منها تجريم الاعتداء على حق المرأة في الميراث أو منعها أو حجبها عنه أو تسليمها سنده، وحماية بيانات المجني عليهم وبصفة خاصة المرأة في جرائم هتك العرض والاغتصاب والتحرش وجاء القانون 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر ولائحته التنفيذية لحماية الضحايا من النساء، والقانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين تضمن تشديد العقوبة إذا وقعت هذه الجريمة على نساء. ورفع سن توثيق الزواج إلى ثمانية عشر عاما وتجريم زواج الأنثى دون هذا السن.

وشدد رئيس النادي على أن القضاء المصري الشامخ يزخر بالعديد من الأحكام القضائية التي ترسخ مواجهة هذا السلوك العنيف الذي يمارس ضد المرأة، ويؤدّي إلى إلحاق الأذى بها على الجوانب الجسديّة، والنفسيّة، والجنسيّة، وأن تهديد المرأة بأيّ شكل من الأشكال، وحرمانها، والحدّ من حريتها في حياتها الخاصّة أو العامة يعد انتهاكًا واضحًا وصريحًا لحقوق الإنسان؛ لإنه يمنعها من التمتّع بحقوقها الكاملة.

بل إن القضاء المصري أكد في العديد من أحكامه على أن عواقب العنف ليس على المرأة فقط، بل تؤثّر أيضًا على الأسرة والمجتمع بأكمله، وذلك لما يترتّب عليه من آثار سلبية اجتماعيّة، واقتصاديّة، وصحية وغيرها لما تمثله المرأة من قيمة مجتمعية عظيمة تقف جنبا إلى جنب مع الرجل في طريق تقدم الأمم ورقيها وهي عبر تاريخ طويل للدولة المصرية قدمت الكثير من صفحات النضال والعطاء والتضحية والنجاحات المتواصلة لتثبت أنها شريك أساسي في معركة الوعي للدفاع عن مقدرات الدولة المصرية.

أخبار تهمك

٣ رسائل تحذيرية من موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة اليوم أمام الزمالك (تعرف عليهم)

منذ أقل من ساعتين

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل نهائي القرن

منذ 42 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 20 ساعة

ريال مدريد يصارع برشلونة على صفقة مدوية

منذ 10 دقائق

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تطور جديد بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرّف على قائمة سرس الليان في دوري القسم الثاني

منذ ساعة و 14 دقيقة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي القرن

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ«كهربا» قبل نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحذر دفاع الأهلي من خطورة نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل نهائي القرن

01:59 م

٣ رسائل تحذيرية من موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة اليوم أمام الزمالك (تعرف عليهم)

01:00 م

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

01:01 م

تعرف على نتيجة مباراة ناشئي الأهلي و الزمالك اليوم قبل نهائي إفريقيا

01:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»