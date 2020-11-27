إيران تسجل حصيلة يومية قياسية للإصابات بكورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 02:30 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا، بلغت 14051 إصابة، وتوفي 406 اشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وبحسب أرقام وزارة الصحة الصادرة اليوم، ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 922397 حالة إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 47095 حالة حتى الآن.

 

وقالت الوزارة إن 5860 مصابا بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، حيث ارتفع عدد المتعافين إلى 640065 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

 

وأعلنت السلطات الصحية أن كافة الأقاليم الإيرانية الـ31 لا تزال في وضع صحي خطير، منها 27 إقليما في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي فيروس كورونا، و4 أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي.

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