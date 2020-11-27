قناة مجانية تنقل نهائي إفريقيا.. كيفية استقبال قناة أون تايم سبورت الأرضية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 03:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ينتظر جماهير القارة السمراء المباراة التاريخية التي تجمع بين فريقي الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث جماهير الأهلي والزمالك عن تردد القناة المفتوحة لنقل المباراة التي ستبدأ عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

وتذاع مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، على تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي، بالإضافة إلى قناة Bein sport hd7 المشفرة.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10853

الاتجاه: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

- تردد قناة تايم سبورت الأرضي

التردد الارضي.. ديجيتال

التردد : UHF 32

أو يمكن الضبط عبر التردد الأرضي ..الأنالوج

التردد : UHF 9

ويمكنك استقبال التردد الأرضي قناة أون تايم سبورت، بفصل سلك الريسيفر وتوصيل الأريال الهوائي وبحث عن القنوات الأرضية، وفي حال تعسر الشبكة يمكن فصل سلك الجاك وتوصيله بسلك معدن ووضع طرفه في أي منافذ بالبيت للحصول على إشارة.

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