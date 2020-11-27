ريال مدريد يصارع برشلونة على صفقة مدوية

كشف تقرير صحفي إسباني، عن صراع مرتقب بين ريال مدريد وبرشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل، بشأن التعاقد مع أحد مواهب إنتر ميلان الإيطالي.

وأوضح التقرير أن بيريز رئيس ريال مدريد، يرغب في الحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، قريبًا من الانتقال إلى برشلونة، الصيف الماضي، إلا أن ناديه رفض التفاوض على قيمة الشرط الجزائي (111 مليون يورو).

من جانبه ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن مسؤولي إنتر ميلان الإيطالي، سيعقدون جلسة مع وكلاء لاوتارو مارتينيز، في منتصف ديسمبر المقبل من أجل حسم مستقبله.

ويرغب مسؤولو إنتر ميلان الإيطالي في تعديل عقد النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، بالإضافة إلى إلغاء الشرط الجزائي لي عقده.

وأتمت الصحيفة أن وكلاء لاوتارو مارتينيز،يريدون زيادة راتبه إلى 7.5 مليون يورو، في الموسم، بينما ترغب إدارة إنتر ميلان في حصول النجم الأرجنتيني على على 6.5 مليون.