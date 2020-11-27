مسؤول أردني يزف بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:52 م
الاردن
الاردن
وكالات
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قال مسؤول في وزارة الصحة الأردنية بأن اليوم الجمعة هو اليوم الأخير من الأسبوع الوبائي الـ 47 في البلاد، منوها بوجود معطيات تشير إلى "بوادر استقرار وربما انخفاض الحالة الوبائية".

 

وقال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الدكتور، غازي شركس، انه "من المتوقع أن يكون عدد الاصابات للاسبوع 47 أقل من الاسبوعين السابقين، ونتابع أعداد الأسبوع القادم للتأكد من سير المنحنى الوبائي".

 

وأضاف الدكتور شركس، اليوم الجمعة، أنه فيما يخص حالات العزل المنزلي التي أشار إليها بعض خبراء الأوبئة، أكد شركس أن "وزارة الصحة تتواصل مع الحالات الإيجابية وتعطيها إرشادات العزل المنزلي والالتزام، حيث تسهم عدم مخالطتهم للاخرين بإنخفاض عدد الحالات"، مشيرا إلى أنه "من الصعب مراقبة كل معزول منزليا بسبب عددهم الكبير".

 

وأوضح الدكتور شركس، أن سبب إنخفاض عدد الإصابات يعود الى زيادة التزام المواطنين بإرتداء الكمامة، وكذلك الأثر المتراكم للحظر الأسبوعي يوم الجمعة، مؤكدا أهمية الاستمرار في اتباع وسائل الوقاية للمحافظة على انخفاض المنحنى الوبائي والتفاؤل والحذر وعدم التراخي حتى لا تحصل أي انتكاسة.

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