رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل نهائي القرن

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين بالهدوء والتركيز وعدم التسرع في مباراة الزمالك المرتقبة، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وعقد موسيماني سلسلة من الاجتماعات مع اللاعبين في المعسكر المغلق المبكر الذي دخله الأهلي في أحد فنادق القاهرة.

 

ويلعب الأهلي مع الزمالك في نهائي تاريخي لدوري أبطال أفريقيا حيث يبحث الأحمر عن اللقب التاسع ويتطلع الزمالك لحسم اللقب السادس.

 

ومن المنتظر أن تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك، في التاسعة مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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