محافظ الجيزة: رفع 1244 حالة إشغال للمقاهي والمطاعم والمحال بالمحافظة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على المتابعة الدورية لتطبيق الاشتراطات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الصادرة من الحكومة لتنظيم عملية فتح الأنشطة والمنشآت والمحال التي تقدم خدمات للمواطنين وعلى رأسها المقاهي والكافيهات والمطاعم والكافيتريات.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم شن سلسلة من الحملات، أمس على مستوى الأحياء والمراكز اسفرت عن رفع حوالي 1244 حالة إشغال متنوعة، استهدفت تحقيق الانضباط ولإحداث سيولة مرورية ولرفع الإشغالات ومتابعة مدى إلتزام المحال والمقاهي والمطاعم بالإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق وعدم التعدي على حرم الطريق العام.


ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار في المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الصادرة والخاصة بالقدرة الاستيعابية للمنشآت التي تم فتحها والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي فضلاً عن مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

ووجه محافظ الجيزة بضرورة التصدي بكل حسم مع أي مخالفة، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لتلك القرارات وعدم التهاون في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين مع الغلق الإدارى للمحال والمنشآت التي تخالف الاشتراطات والضوابط الموضوعة.
وشملت مجهودات رفع حالات الإشغال التي نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع شرطة المرافق رفع 55 حالة إشغال بحي جنوب الجيزة، و39 حالة ببولاق الدكرور، و89 بالهرم والمنطقة الأثرية، و216 حالة بالعمرانية، و192 بالطالبية، و43 بشمال الجيزة، و86 بالدقي، و74 حالة إشغال بالعجوزة، و34 بالوراق، و276 بأكتوبر ، و63 بكرداسة، ، و41 بأبو النمرس،و36 بالبدرشين .
كما تم ضبط 3 مقاهى بمنطقة البراجيل بمركز ومدينة أوسيم مخالفه للقرارات المنظمة للفتح وقامت بتقديم الشيشة للمواطنين وقد تم مصادرة كافه الشيش المتواجدة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة .

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