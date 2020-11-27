القوى العاملة: تحصيل 9 ملايين جنيه مستحقات 66 عاملا مصريا بالسعودية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في صرف الدفعة الثانية لـ 66 عاملا مصريا على غير الكفالة بلغت إجماليها 2 مليون و 188 ألفا و 354 ريالا سعوديا ، أي ما يوازي 9 ملايين و81 ألفا و6198 جنيها مصريا تقريبا.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كان قد  كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة صرف الدفعة الثانية للعمال علي غير الكفالة ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها .
وتلقى الوزير تقريرا عبر الملحق العمالى وليد عبد الرازق أحمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، أكد فيه أن المكتب قام بالتعاون والتنسيق الكامل والمتابعة المستمرة مع المصفي القضائي ومكاتب المحاسبون القانونيون لصرف الدفعة الثانية للعمالة المصرية على غير الكفالة  بشيكات على البنك العربى الوطنى لدى شركة العنقري للمقاولات - شركة مساهمة مقفلة - نشاطها - مقاولات والصادر بشأنها حكم الإفلاس وتصفية
وقد مكتب التمثيل العمالى بجدة كل الشكر والتقدير نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان  والسفير القنصل العام هشام فتحى على التعاون الكامل  والتنسيق الدائم والمستمر بين مكتب التمثيل العمالى بجدة ومكتب صالح نعيم ،والمحاسب هشام حسان ، ومكتب المحاسب أمين السعيد .
 

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