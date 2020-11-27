موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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واصل ليفربول تصدره لجدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، رغم خسارته على ملعبه ضد أتالانتا بهدفين دون رد.


أقيمت المباراة بملعب أنفيلد رود، لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة، حيث سجل هدفي أتالانتا روبين جوسينس ويوسيب إليسيتش.


ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد 9 نقاط، مقابل 7 نقاط لأتالانتا وأياكس.


وسوف يواجه ليفربول نظيره برايتون يوم السبت المقبل 28 نوفمبر، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.


تقام المباراة في تمام الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة والنصف بتوقيت جرينتش.

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