القوى العاملة: تعيين 1187  شابا بينهم 6 من أصحاب الهمم بالبحيرة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين  1187 شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 6 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وتوفير 10 فرص عمل ، فضلاً عن إستخراج 2822 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة .
وقال الوزير : إن المديرية قامت بتسجيل 384 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة ، فضلاً عن صرف منحاً للرعاية الاجتماعية لتلك الفئة بواقع 7 منحة مولود بإجمالي 14 ألف جنيه ، و 9 منح زواج بمبلغ 27 ألف جنيه ، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه ، وصرف 4 آلاف جنيه كرعاية صحية لحالتين لعمل عمليات جراحية صغرى ، بالإضافة لصرف منحة عيد الأضحي المبارك لـ 4249 عاملاً من المسجلين بإجمالى 2 مليون و 124 ألفاً و 500 جنيه  .
وأضاف السيد الخطيب مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي ، أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 185 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا المستجد.
 

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