وزير الأوقاف: من يركب سفينة وهو يعرف أنها قد تهلكه "قتل شبه عمد" (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مشاركة وزيرة الهجرة، ومحافظ دمياط في افتتاح مسجد في محافظة دمياط موقف يدرس، ورسالة للداخل والخارج، ودليلا على سماحة الأديان، وسماحة الشخصية المصرية.

وأشار "جمعة"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز "، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة المصرية أحدثت نقلة إنسانية في البنية التحتية والمشروعات القومية، حيث لم نعد نشهد مراكب الموت، وتحولت لمراكب حياة، مشددا على أهمية أن يتقن كل صانع وعامل عمله حتى نستطع أن نروج منتجاتنا المصرية فالخارج، ولندعم المنتج المحلي.

وأضاف أن الإسلام نهى عن قتل النفس كما نهى عن قتل الغير، وقتل النفس نوعين عمد كالمنتحر، والنوع الآخر شبه عمد مثل من يركب سفينة وهو يعرف أنها قد تصل به إلى الهلاك، مؤكدا أن مصر تتجه للأمام.

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