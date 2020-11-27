رئيس حزب "المصريين": انتصار السيسي نموذج أصيل للمرأة المصرية

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ثمن الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، مُجمل حوار السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، مع الإعلامية إسعاد يونس، موضحًا أن الحوار كان كاشفًا للعديد من الأمور الشخصية في حياتها بصحبة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الجمعة، إن السيدة انتصار السيسي عبرت بكل فخر عن السيدة المصرية الأصيلة، وجسدت شخصية الأم والزوجة والحبيبة؛ الأمر الذي أضاف للحوار واقعية وبعث برسائل ومشاعر إنسانية عظيمة، موضحًا أن السيدة انتصار السيسي أكدت خلال الحوار على ضرورة دعم المرأة وكشفت عن الأسرار الأسرية للرئيس السيسي، وطبيعة تعامله مع الأقارب والأصدقاء وكافة أطياف الشعب المصري الأصيل.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن أكثر ما يُميز حوار السيدة انتصار السيسي أنه نابع من القلب، وكان مليئًا بالمشاعر الإنسانية الفياضة والسلام النفسي والصدق في الحديث؛ مما جعله يصل لنفوس جموع المصريين سريعًا، موضحًا أنها بالفعل نموذج مشرف للمرأة المصرية، لأنها الداعمة الأولى للمرأة وتحرص دائمًا على دعم وتحفيز النساء العاملات الكادحات، مما يبعث برسائل عدة بالاهتمام الجاد بقضايا المرأة، وأنها حاملة هموم وقضايا المرأة المصرية والحفاظ على مكانتها.



وأشار إلى أن ردود أفعال المصريين حول لقاء السيدة انتصار السيسي فاق التوقعات، موضحًا أن أقل ما يوصف به اللقاء أنه حوار مشرف لسيدة لبقة لم تحاول التنصل من أصلها كونها تنتمي لمنطقة شعبية وأشعرنا جميعا أنها سيدة مصرية غير متكلفة وتُمثل الطبقة المتوسطة بطريقة حقيقية ولا تتحدث بلغة تبعدها عن الناس وتُركز على القيم الإيجابية للأسرة المصرية.



وأكد أن السيدة انتصار السيسي بالفعل نموذج يحتذى به وقدوة حسنة لجموع النساء؛ لأنها باختصار سيدة مننا واختيارها للكلمات موفق جدا، موضحًا أن حديثها عن الرئيس السيسي يجعلنا ننظر للرئيس باعتباره رب أسرة لكل المصريين، لافتًا إلى أن هذا الحوار كشف عن الجانب الآخر الذي لا نعرفه للرئيس السيسي.



ولفت إلى أن السيدة انتصار السيسي نموذج مشرف لمصر ولرئيس مصر، وقدوة حسنة لجموع النساء المكافحات، مختتمًا بيانه أن جموع المصريين سعدوا بهذا الحوار الممتع الذي مكنا جميعًا من معرفة الجانب الآخر للرئيس السيسي، معقبًا: "تحية للسيدة انتصار السيسي الراقية التي أعطت نموذجًا مشرفًا وإيجابيًا للسيدة المصرية".