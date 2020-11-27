تعرّف على قائمة سرس الليان في دوري القسم الثاني

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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استقر الجهاز الفني لفريق سرس الليان على إختيار 23 لاعب في قائمة الموسم الجديد لخوض مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.

وشملت القائمة الإبقاء على 11 لاعب من قوام الموسم الماضي وهم، أحمد رزق، حلمي أحمد، محمد سعيد كشري، مصطفى بديوي، أحمد عصام شيكو، خالد علي بيبو، شريف هيكل، محمد كمال أمين، أحمد عيد، بجانب تجديد التعاقد مع علي صلاح عشري، ومحمود شيحه، وأحمد طلعت.

صفقات سرس الليان

وتعاقد سرس الليان مع 12 لاعب جديد وهم، محمد عصام ديدا حارس كوكاكولا مواليد 98، أمين محمد حارس بيلا، محمد رمضان حله مهاجم ميت خاقان، نادر النويهي ظهير أيسر عرب الرمل، أحمد عبد الله بيعه مهاجم أبو حماد، محمد خيري لاعب وسط ميجا، مصطفى صيام مهاجم ميجا، أحمد سعيد صانع ألعاب غزل شبين، محمد حسين تريكة صانع ألعاب ميت خلف، السيد منير ظهير أيمن البنك الأهلي، أحمد جمال لاعب الاسماعيلي وبتروجت، محمد عبد الرحمن عنبه لاعب سرس السابق.

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