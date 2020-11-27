استعلم الآن عن المقبولين في منحة الـ 500 جنيه العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:18 م
العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020
العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة 2020
Advertisements

استعلم الآن عن المقبولين في منحة الـ 500 جنيه العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة

يترقب الملايين في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، إعلان أسماء المقبولين في الحصول علي منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة بعد التصريحات للحكومة المصرية بالبدء في صرف المنحة مع بداية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل. 

وذلك بعد الإنتهاء الرسمي من عمليات الفحص لكافة البيانات التي تمت خلال الفترة الماضية من اللجان المشكلة من جانب وزارة القوي العاملة بالإشتراك مع المالية والتضامن الإجتماعي والإتصالات لفحص بيانات أكثر من 6 مواطن تقدموا للحصول علي منحة العمالة المتضررة عبر موقع وزارة القوي العاملة بعد طرح الإستمارة الإلكترونية لتسجيل وتحديث البيانات.

منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة
فتحت وزارة القوي العاملة المصرية برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، باب التسجيل في الإستمارة التي طرحتها الوزارة علي الموقع الرسمي يوم 7 أكتوبر 2020 حتي يتمكن جميع العمالة المتضررة من التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبدء في صرفها حتي نهاية العام الجاري، دعمًا للعمالة في توفير نفقات الحياة تزامنًا مع الوطن الراهن وتفشي وباء كوفيد 19.

رابط الإستعلام منحة العمالة غير المنتظمة
تزايدات معدلات البحث بصورة كبيرة جدًا لمعرفة رابط الإستعلام عن معرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الدخول عبر موقع وزارة القوي العاملة، ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن منحة العمالة المتضررة من خلال إتباع الخطوات التالية.

1- الدخول عبر موقع وزارة القوي العاملة (اضغط هنا).

2- إدخال الرقم القومي.

3- كتابة رقم التليفون.

4-إدخال رقم الطلب.

5- ثم كتابة رقم التليفون المسجل بإستمارة تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة 2020.

6- ثم الضغط علي كلمة عرض النتائج.

استعلم الآن عن المقبولين في منحة الـ 500 جنيه العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منحة العمالة الغير منتظمة 2020 الدفعة الرابعة صرف منحة العمالة المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة العمالة غير المنتظمه العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة

أخبار تهمك

سبب حرمان "خربين" من تمثيل منتخب سوريا نهائيا

منذ ساعة و نصف

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

تطور جديد بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ ساعة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحذر دفاع الأهلي من خطورة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على المرشحين لرئاسة نادي برشلونة

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ«كهربا» قبل نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

٣ رسائل تحذيرية من موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة اليوم أمام الزمالك (تعرف عليهم)

منذ نصف ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي القرن

منذ ساعة و 28 دقيقة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 18 ساعة

نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

(الان/now) استعلم عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الثالثة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower.gov.eg

موعد صرف العمالة غير المنتظمة 500 جنيه الدفعة الرابعة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوى العاملة

(تابع هنا) موعد صرف منحة 500 جنيه العمالة غير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي و الاستعلام عبر موقع وزارة القوى العاملة

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة شهر أكتوبر 2020 عبر وزارة القوى العاملة

أسماء المقبولين في منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة أكتوبر 2020 عبر موقع وزارة القوى العاملة

تعرف على موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة وكيفية الاستعلام عن المنحة عبر موقع وزارة القوى العاملة manpower

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

01:01 م

٣ رسائل تحذيرية من موسيماني إلى لاعبي الأهلي قبل موقعة اليوم أمام الزمالك (تعرف عليهم)

01:00 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

10:25 ص

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»