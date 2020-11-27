



استعلم الآن عن المقبولين في منحة الـ 500 جنيه العمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة بالرقم القومي عبر موقع وزارة القوي العاملة





يترقب الملايين في جميع أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، إعلان أسماء المقبولين في الحصول علي منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة بعد التصريحات للحكومة المصرية بالبدء في صرف المنحة مع بداية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل.





وذلك بعد الإنتهاء الرسمي من عمليات الفحص لكافة البيانات التي تمت خلال الفترة الماضية من اللجان المشكلة من جانب وزارة القوي العاملة بالإشتراك مع المالية والتضامن الإجتماعي والإتصالات لفحص بيانات أكثر من 6 مواطن تقدموا للحصول علي منحة العمالة المتضررة عبر موقع وزارة القوي العاملة بعد طرح الإستمارة الإلكترونية لتسجيل وتحديث البيانات.





منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة

فتحت وزارة القوي العاملة المصرية برئاسة محمد سعفان وزير القوي العاملة، باب التسجيل في الإستمارة التي طرحتها الوزارة علي الموقع الرسمي يوم 7 أكتوبر 2020 حتي يتمكن جميع العمالة المتضررة من التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبدء في صرفها حتي نهاية العام الجاري، دعمًا للعمالة في توفير نفقات الحياة تزامنًا مع الوطن الراهن وتفشي وباء كوفيد 19.





رابط الإستعلام منحة العمالة غير المنتظمة

تزايدات معدلات البحث بصورة كبيرة جدًا لمعرفة رابط الإستعلام عن معرفة موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الدخول عبر موقع وزارة القوي العاملة، ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن منحة العمالة المتضررة من خلال إتباع الخطوات التالية.





1- الدخول عبر موقع وزارة القوي العاملة ( اضغط هنا ).





2- إدخال الرقم القومي.





3- كتابة رقم التليفون.





4-إدخال رقم الطلب.





5- ثم كتابة رقم التليفون المسجل بإستمارة تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة 2020.





6- ثم الضغط علي كلمة عرض النتائج.



