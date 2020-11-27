اعتقال 1000 طفل مهاجر في 6 أيام على الحدود بين أمريكا والمكسيك

اعتقلت السلطات الأمريكية على طول الحدود مع المكسيك ما يقرب من 1000 طفل مهاجر غير مصحوبين بذويهم، في غضون ستة أيام، وفقا لإحصاءات حكومية قدمتها محكمة فيدرالية.

وبين 18 و23 نوفمبر اعتقل عناصر الجمارك وحماية الحدود 997 مهاجرا قاصرا سافروا دون أهلهم أو الأوصياء القانونيين عليهم، حسبما قال كبير مسؤولي الوكالة، مارك مورغان.

وأضاف مورغان أن أكثر من 9900 طفل غير مصحوبين بذويهم احتجزوا منذ 8 أيلول.

في غضون الأيام الـ120 القادمة، يتوقع مكتب الجمارك وحماية الحدود زيادة عمليات عبور الحدود من قبل القصر غير المصحوبين بذويهم بنسبة 50 في المئة.