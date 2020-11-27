25 لاعب في قائمة جمهورية شبين بالموسم الجديد

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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استقر الجهاز الفني لفريق جمهورية شبين على قيد 30 لاعباً في قائمة الموسم الجديد، بدوري القسم الثاني 2020-2021.

وشملت القائمة تسجيل 9 لاعبين قدامى وهم أحمد المحرات، أحمد الشرقاوي، أحمد سامي، محمود شعلان، محمد خالد، محمد أبو طالب، محمود حميد، محمد عزت، طلبه محمد.

وتشهد القائمة الثانية تواجد 16 لاعب جديد وهم، أحمد شوقي حارس إف سي مصر وغزل المحلة، أحمد اللورد حارس الرجاء، محمد حسن متعب مدافع مصر للتأمين، أحمد الدماطي مدافع الحمام، أيمن مزيكا مدافع أبو قير، ربيع يسري لاعب وسط الأوليمبي، وسيلا لاعب مواليد 2000 من سوهاج، وأحمد ابوالعلا ظهير أيسر منتخب السويس واف سي مصر وأحمد ابراهيم تريكه ظهير أيسر تليفونات بني سويف، ويسري وحيد لاعب وسط مهاجم نادي بدر، ومهاب ياسر لاعب وسط مهاجم الأوليمبي والترسانة، وصلاح فتحي لاعب وسط مهاجم المقاولون وتليفونات بني سويف مواليد 97، ومؤمن بدوي لاعب وسط مهاجم أبوقير وسيراميكا، سيد شعبان مهاجم بني سويف وبيلا وغزل المحلة اكرم عبدربه مهاجم كوكاكولا، بجانب التجديد للاعب شريف مجدي.

ورحل عن صفوف الجمهورية بنهاية الموسم الماضي، عدد كبير من اللاعبين منهم، محمد سعيد شيكا، وأمير نعمان، وأيمن العادلي، وعمرو ثابت، ومحمد منصور، واسلام محمد، وحمد حمد، وفوفانا، وسيسية، ووائل علي، ويوسف علاء، ومصطفى حافظ.



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