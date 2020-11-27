"الرئيس هو اللي علمني الطبخ".. 7 رسائل بارزة لـ انتصار السيسي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:03 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، أدلت السيدة انتصار السيسي، زوجة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بعدد من الرسائل الهامة التي علقت في أذهان الجمهور على مدار الساعات الأخيرة.

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الرسائل التي أدلت بها السيدة انتصار السيسي خلال اللقاء:

- مصر بها كثيرين، مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والحصرى والطبلاوى والمنشاوى، جميعهم أفاضل وأصواتهم جميلة جدًا والعالم العربى كله بيسمعهم، وأحب الحصرى فى الآذان.

- أول الجواز مكنتش بعرف أعمل أكل والرئيس هو اللى علمنى ووقف معايا وساعدنى بمنتهى طولة البال والحنية، وهو إنسان حنين على أسرته كلها.

- ملك أول حفيدة لينا، وأنا كنت فرحانة جدًا وشغوفة إني أشوفها، واكتشفت وأنا بشوفها لأول مرة وقلتلهم شوفتها قبل كده، فين مش عارفة، إحساس غريب متكررش مع حد تاني، كانت يمكن شبه آية، شوية لما اتولدت، الأحفاد دول أحلى حاجة في الدنيا.

- بعد ما اتجوزنا كنت أنا خلصت الكلية وهو ماكنش عنه وقت لشهر العسل خالص، وإحنا اتجوزنا يوم الخميس وكان يوم الأحد في الشغل.

- الرئيس السيسي بيكون عنده أعباء كتير، لكن مجرد ما يدخل البيت، بيبقى سعيد جدًا، وهو بيحب البنات، كان حاطط هدف قدامه في السفر؛ لأن السفر كان نقلة في الناحية العلمية، وسافرنا إنجلترا والسعودية وأمريكا، المراحل دي كانت جميلة جدًا، السفريات دي ناجحة، هو حقق فيها نجاحات كويسة جدًا في الدراسة، هو مجتهد جدًا وهو بيذاكر ليه طريقة معينة.

- والد الرئيس طول عمره إنسان جاد، والمحلات بتاعة خان الخليلى بالرغم إنها كانت كتير إلا أنه بيديرها إدارة رائعة وأولاده كلهم خدوا منه حسن الإدارة، وكان عنده كمية عمالة كتير جدا، وهم خدوا منه الالتزام.

- محمد صلاح فخر لكل المصريين، وما وصل إليه جاء بعد تعب وجهد شديد منه، ويجب أن يصل ذلك إلى المواطنين.

وانتصار أحمد عامر أمين، أو انتصار عامر أو انتصار السيسي زوجة رئيس مصر الحالي عبد الفتاح السيسي، تزوجت منه عام 1977م بعدما أنهى دراسته بالكلية الحربية، وقد تخرجت في قسم المحاسبات بكلية التجارة من جامعة عين شمس.

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