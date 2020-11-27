وزير النقل: وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:56 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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استقبل ميناء الإسكندرية اليوم دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية بإجمالى 13 عربة جديدة وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

وأكد وزير النقل، أن العربات الـ13 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالى عدد العربات التى وصلت حتى الآن إلى 138 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقى العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمنى المحدد مشيرًا إلى أن صفقة الـ1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن العربات الجديدة التى تصل يتم دخولها الخدمة تباعا إلى جدول التشغيل اليومى بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية في مصر لتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن المصري.

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