"اللقاح لن يمنع الإصابة".. أبرز تصريحات مستشار الرئيس بشأن مستجدات كورونا

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أدلى الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، عدة تصريحات هامة بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية:



إصابات أقل في الفترة الثانية:



وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن الإصابات بفيروس كورونا حاليا أقل من الفترة الأولى، حيث لم تزداد الاعداد بشكل كبير، مشيرا إلى وجود حالات شديدة ولكن بنسبة أقل.



سر عدم ظهور الأعراض:



وأوضح مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية أن الأشخاص المصابون بفيروس كورونا ولا تظهر عليهم أعراض لقوة مناعاتهم، وممارستهم الرياضة، وعدم إصابتهم بأي أمراض أخرى.



أعراض بسيطة:



وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية إلى أن 80% من حالات الإصابة لم تظهر عليهم حالات، أو ظهرت أعراض بسيطة، موضحا أن 14 يوم هى المدة الصحيحة للتأكد من بعدم إصابة شخص بكورونا، وأنه غير معدي للآخرين.



قرار الغلق التام:



وكشف مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية أن اللجنة العليا لإدارة الأزمة برئاسة رئيس المجلس الوزراء تدرس كل مرحلة وظروفها، منوها بأن الأمور مرتبط ارتباط وثيق بظروف كل مرحلة.



ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية:



وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، معلقا: "هو ده الكلام الصحيح".



لقاح لن يمنع الإصابة:



فيما كشف مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أنه مهما ظهر من لقاحات ضد فيروس كورونا سيظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية في المقدمة، منوها بأن لقاح فيروس كورونا لن يمنع المرض 100%.



وقال إن اللقاح يساعد في زيادة مناعة الإنسان، ويقلل نسب الإصابة بالمرض، ويقلل المضاعفات، ولكنه لا يعطي مناعة صلبة ضد المرض.



موعد طرح لقاح في مصر:



ونوه الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع ملف لقاحات فيروس كورونا بكل دقة، والتفاصيل الدقيقة لأنواع اللقاحات المحتملة.



وأضاف أن اللقاح لن يكون متاحا في مصر قبل شهر يونيو 2020، حيث ليس هناك لقاح متاح ضد فيروس كورونا حتى الآن في أي بلد في العالم.



نصائح هامة قبل المباراة:



ووجه مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، عدة نصائح لمن سيشاهدون مباراة نهائي البطولة الأفريقية بين الأهلي والزمالك في تجمعات تضم أكثر من شخص، لضمان سلامة الجميع خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.



وتابع أنه يجب عليهم ارتداء كمامات، ويكون بين كل شخصين جالسين كرسي فارغ، او مسافة لا تقل عن متر ونصف أو مترين.



كما شدد على ضرورة أن يمتنع أي شخص يشعر بأي أعراض مرضية، حتى لو نزلة برد عادية عن مشاهدة المباراة في تجمع، وذلك حماية لنفسه ولمن حوله.

