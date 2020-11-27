وزيرة الهجرة عن حضورها خطبة الجمعة: "يوم وطني رائع.. والشعب المصري متدين"

أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن سعادتها لمشاركتها في افتتاح عدد من المساجد في محافظة دمياط، وحضورها خطبة الجمعة، قائلة: "يوم وطني رائع.. وسعيدة بحضوري خطبة الجمعة عن الهجرة غير الشرعية".





وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز "، اليوم الجمعة، إلى أن الشعب المصري سواء مسلمين أو مسيحيين متدين، لافتة إلى أنه تم اليوم عقد لقاء مع عدد من الأئمة والقساوسة لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.



