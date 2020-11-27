وزيرة الهجرة عن حضورها خطبة الجمعة: "يوم وطني رائع.. والشعب المصري متدين"

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعربت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، عن سعادتها لمشاركتها في افتتاح عدد من المساجد في محافظة دمياط، وحضورها خطبة الجمعة، قائلة: "يوم وطني رائع.. وسعيدة بحضوري خطبة الجمعة عن الهجرة غير الشرعية".

وأشارت "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز "، اليوم الجمعة، إلى أن الشعب المصري سواء مسلمين أو مسيحيين متدين، لافتة إلى أنه تم اليوم عقد لقاء مع عدد من الأئمة والقساوسة لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن الدولة المصرية نجحت في القضاء على الهجرة غير الشرعية، مشيدة بتصريح وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة بأن حرمة الدول من حرمة البيوت، حيث لا يجب أن يدخل شخص دولة أخرى بطريق غير شرعي، أو بدون إذن.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزيرة الهجرة خطبة الجمعة

أخبار تهمك

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نهائي القرن.. التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك النارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ أقل من ساعة

تعرف على المرشحين لرئاسة نادي برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي القرن

منذ ساعة و 9 دقيقة

نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 22 ساعة

هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

تطور جديد بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ 40 دقيقة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ«كهربا» قبل نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 18 ساعة

سبب حرمان "خربين" من تمثيل منتخب سوريا نهائيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يحذر دفاع الأهلي من خطورة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 45 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

10:25 ص

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:59 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي القرن

12:00 م

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»