أمطار غزيرة على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.



وحذرت، في بيان، من شبورة في الساعات الأولى من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد تتأثر بامتداد مرتفع الوسطي السودان بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.



وأوضحت أن البلاد تشهد غدا السبت يسود طقس لطيف على معظم البلاد فيما يكون طقس معتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد ومائل للبرودة علي جنوب سيناء فيما يكون شديد البرودة علي شمال الصعيد.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة أمطار خفيفة الي متوسطة علي بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ-البحيرة-الدقهلية)، وأمطار متوسطة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية-مطروح-بلطيم-السلوم" وأمطار متوسطة الي غزيرة علي بعض المناطق من (دمياط-بورسعيد-العريش-رفح)، كما تكون الرياح نشطة أحيانا علي جنوب سيناء مما تؤدي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج من مترين الا ربع الي مترين وربع والرياح شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة غدًا السبت، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

