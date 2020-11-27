أسعار النفط تقلص المكاسب الأسبوعية خلال التعاملات

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
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قلصت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية خلال تعاملات اليوم الجمعة، وسط تداولات هادئة مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

وتتجه أسعار الخام لتسجيل مكاسب أسبوعية بحوالي 6 بالمائة، مستفيدةً من تطورات لقاح كورونا حيث أعلنت جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" في وقت سابق هذا الأسبوع أن لقاحهما لـ"كوفيد-"19 قد يكون فعالاً بنسبة تصل إلى 90 بالمائة.

لكن أثار بعض العلماء شكوكاً حول فاعلية هذا اللقاح، مما ضغط على أسعار الخام.

في حين ذكر تقرير لوكالة "رويترز" أن تحالف "أوبك+" يميل إلى تأجيل زيادة الإنتاج النفطي المزمع في بداية العام المقبل.

وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 0.8 بالمائة إلى 45.32 دولار للبرميل.

في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.6 بالمائة إلى 48.10 دولار للبرميل.

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