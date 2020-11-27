موسيمانى يستقر على مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي أبطال أفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي بالنادي الأهلي، على مهاجم المارد الأحمر أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.


مهاجم الأهلي أمام الزمالك في نهائي الأبطال


وحدد المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مروان محسن لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مهاجمًا أساسيًا أمام الزمالك، خلال مباراة الغد أمام الزمالك.


ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي والزمالك مساء غد الجمعة عند الساعة التاسعة، بتوقيت القاهرة على ملعب ستاد القاهرة الدولي.


ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، التاسع في تاريخ القلعة الحمراء، بينما يطمح أبناء البرتغالي جايمي باتشيكو، في حصد اللقب السادس.

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