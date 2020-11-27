أحمد المحمدي يوجه رسالة دعم للأهلي والزمالك قبل نهائي القرن

دعم النجم المصري أحمد المحمدى المحترف ضمن صفوف فريق أستون فيلا الإنجليزى، فريقي للأهلى والزمالك، قبل نهائي القرن فى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له أن يكون اليوم الجمعة في التاسعة مساء،على استاد القاهرة.









وقام المحمدى بنشر نتغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" جاء فيها "كل التوفيق لقطبى الكرة المصرية فى مباراة اليوم"، كنوع من الدعم للفريقين قبل القمة التاريخية.









وكانت الدولة قد نادت إلى دعوى بعنوان "لا للتعصب"، للحد من الأزمات والصراعات التي تدور بين جماهير الكرة المصرية عقب كل مباراة قمة.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الجمعة فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.