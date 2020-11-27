مواصلة الضربات الأمنية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



ضبط (عدد 15 لفافة لمخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام - مبلغ مالى– هاتف محمول – سلاح أبيض ).. بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية.



ضبط (كمية من مخدرى" الهيروين – الشابو" – ملبغ مالى – ميزان – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين"لهما معلومات جنائية") بدائرة قسمى شرطة أول المنتزه وثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية.



ضبط (كمية من الأقراص المخدرة – مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) بدائرة قسم شرطة الأربعين بمديرية أمن السويس.



ضبط (كمية من المواد والأقراص المخدرة)..بحوزة (10أشخاص) بدائرة مركز شرطة شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



