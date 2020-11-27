الخطيب.. العامل المشترك في فوز الأهلي ببطولات دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
محمد زهير الكومي
Advertisements

فازت الأندية المصرية بأربعة عشر بطولة طوال تاريخ دوري أبطال أفريقيا و ساعات قليلة و يحسم اللقب الخامس عشرة لمصر بعد أن نجح الأهلي و الزمالك في الوصول لنهائي كأس دوري أبطال أفريقيا و لأول مرة في تاريخ البطولة أن يتواجد فريقين من دولة واحدة ، و نجح الأهلي في الفوز بثماني ألقاب و الزمالك بخمس ألقاب و الإسماعيلي بلقب وحيد.


حيث فاز الأهلي باللقب في أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013 ) و حصل علي الوصافة أربع مرات في أعوام(1983، 2007، 2017، 2018 ).


بينما حقق الزمالك اللقب خمس مرات في أعوام (1984، 1986، 1993، 1996، 2002 ) ، بينما حصل علي الوصافة مرتين في (1994، 2016).


وحقق الإسماعيلي اللقب في عام 1969 و حقق الوصافة في عام 2003 .


بطولة هذا العام قد تشهد سطر محمود الخطيب لسطر جديد في التاريخ ليصبح أول لاعب و رئيس نادي يحقق لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي بعد أن حقق البطولة كلاعب في عامي 1982 و 1987 تحت قيادة صالح سليم رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت ، و في بطولة 2001 كان الخطيب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تحت قيادة صالح سليم رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت ، بينما حقق بطولات 2005، 2006، 2008، 2012، 2013 و هو نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تحت قيادة حسن حمدي رئيس النادي الأهلي في ذلك الوقت .


الخطيب قد ساهم في كل بطولات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا ليتبقي له الفوز باللقب كرئيس للنادي ، ساعات معدودة تتبقي أمام بيبو ليدخل التاريخ أكثر و أكثر ليصبح الوحيد الذي حقق اللقب كلاعب و إداري و رئيس نادي في تاريخ القارة السمراء.

أخبار تهمك

تعرف على المرشحين لرئاسة نادي برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي القرن

منذ ساعة و 8 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يحذر دفاع الأهلي من خطورة نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 18 ساعة

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نهائي القرن.. التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك النارية

منذ حوالي 5 ساعات

تطور جديد بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ 39 دقيقة

هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ«كهربا» قبل نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 22 ساعة

سبب حرمان "خربين" من تمثيل منتخب سوريا نهائيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

10:25 ص

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:59 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي القرن

12:00 م

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»