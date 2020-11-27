جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية

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تمكن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها



فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – كاميرات).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (23) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط عدد (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار: ضبط عدد (1) قضية.

ى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1461) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5) قضايا.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (222) حكم قضائى متنوع.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

