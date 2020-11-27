جهود الداخلية للتصدى لجرائم ترويج الأقراص والأدوية المخدرة

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مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لجرائم ترويج الأقراص والأدوية المخدرة والمحظور تداولها.



فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام المسئولين عن إدارة صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، ببيع وترويج الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية بدون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية كبيرة.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الصيدلية المشار إليها، وأمكن ضبط ( المدير المسئول ومعاونه )، وأسفر التفتيش عن ضبط (كمية من الأقراص لأدوية مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية ومنشطة ومحظور تداولها ومهربة جمركيًا، مبلغ مالى )، وبمواجهة المشار إليهما إعترفا بإدارتهما للصيدلية وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

