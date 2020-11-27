مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط (1040) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:
ضبط (2٫56 طن "مفروم دواجن - دواجن") بدون بيانات ومستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مطعم لتجهيز الوجبات الجاهزة) بمحافظة القاهرة.

ضبط (قائد سيارة "محددة " حال سيرها بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية مدون عليها "وزارة التموين والتجارة الداخلية "على خلاف الحقيقة وبحوزته 100 كيلو جرام "لحوم ودواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى ) تبين أنها تابعة لإحد مصانع لتعبئة السلع الغذائية بمحافظة الشرقية، وبإستهداف المصنع تم ضبط مالكه وبحوزته (1٫24 طن "دواجن مجمدة – مفروم ومصنعات لحوم") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

ضبط (12٫620 عبوة وأدوية خاصة بعلاج "القلب – السكر – الأعصاب – المفاصل – المعدة") مهربة جمركيًا مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأدوية "بدون ترخيص") بمحافظة البحيرة.

ضبط (21 طن "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر منتج نهائى – مستلزمات إنتاج مدون على المنتج النهائى علامات تجارية غير مسجلة -300 شيكارة فارغة مدون عليها ذات العلامات معدة للتعبئة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية.

ضبط (2٫25 طن دقيق بلدى مدعم تم تجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق لبيعها فى السوق السوادء والتربح ماديًا جراء ذلك قدرت قيمتها بــ 12262 جنيهًا ) بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة البحيرة.

ضبط (1020 عبوة أدوية بيطرية غير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية منتج نهائى – 485 كيلو جرام مواد خام مخصبات زراعية غير صالحة للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها مستلزمات إنتاج)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج الأدوية البيطرية "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط (3 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض ") بدون مستندات مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ممحل لتجارة المنظفات الصناعية ) بمحافظة الشرقية.

ضبط (المدير المسئول عن إحدى محطات تموين السيارات كائنة بمحافظة القليوبية)، لتجميعه (1٫613٫052 لتر "سولار" ) بعد مطابقة الكميات الواردة مع العدادات السرية خلال الفترة من 112020 وحتى تاريخه للإتجار فى السوق السوداء والتربح ماديًا جراء ذلك.. (قدرت قيمتها بــ 10٫888٫052 جنيهًا )

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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