ضبط شقيقين وأخرى تخصصوا في الاتجار بالمخدرات بكفر الشيخ

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص (شقيقين "لهما معلومات جنائية"، وزوجة أحدهما، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (6 ملايين جنيه).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

