ضبط شقيقين وأخرى تخصصوا في الاتجار بالمخدرات بكفر الشيخ

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ثلاثة أشخاص (شقيقين "لهما معلومات جنائية"، وزوجة أحدهما، مقيمين بمحافظة كفرالشيخ) لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي (6 ملايين جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

تطور جديد بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ 39 دقيقة

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نهائي القرن.. التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك النارية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يحذر دفاع الأهلي من خطورة نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

تعرف على المرشحين لرئاسة نادي برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ«كهربا» قبل نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 22 ساعة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي القرن

منذ ساعة و 8 دقيقة

سبب حرمان "خربين" من تمثيل منتخب سوريا نهائيا

منذ ساعة و 9 دقيقة

هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ضبط متهم قام بغسل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه بالمخدرات

غسل 10 ملايين جنيه.. سقوط أخطر تجار "الكيف" في قنا

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في القاهرة

ضبط 8 بتهمة غسل 150 مليون جنيه في مطروح

ضبط تشكيل عصابي لقيامه بغسـل 35 مليون جنيه في الاتجار بالمواد المخدرة

ضبط 3 أشخاص غسلوا 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال المخدرات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:18 م

عاجل- إبراهيم نور الدين حكماً رابعاً في نهائي القرن بين الزمالك والأهلي

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

10:25 ص

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:59 ص

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك بنهائي القرن

12:00 م

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»