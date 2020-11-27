عمرها تجاوزت 150 عاما.. تعرف على الفنارات التي تنظم حركة سير السفن العملاقة بقناة السويس (صور)

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تنتشر عشرات الفنارات البحرية الثابتة، وأخرى ساكنه يقوم بتشغيلها العاملين فى هيئة السلامة البحرية على شواطئ البحر الأحمر، من بينها 4 فنارات تاريخية على الجزر البحرية تنظم حركة مرور السفن العملاقة المارة من وإلى قناة السويس، ومنها فنارات أبو الكيزان والاخوين وشاكر والأشرفي.



ومن جانبه قال أحد المهندسين بهيئة السلامة البحرية، إن تلك الفنارات تخضع لهيئة السلامة البحرية، لتنظيم حركة المرور بالمياه الإقليمية للسفن العابرة بقناة السويس، والعاملين بها يتبعون لهيئة السلامة البحرية ومن بين تلك الفنارات فنارات ساكنه تعمل بالطاقة الشمسية ولا يوجد عماله لتشغيلها وتتم صيانتها بشكل دوري ومنتظم وأخرى تسمى الفنارات الساكنة.





وأوضح المهندس بهيئة السلامة البحرية، أن الفنارات الساكنة يبلغ عددها 10 فنارات بينها 6 فنارات على الشاطئ و4 على الجزر والفنارات الواقعة على الساحل فنار الدرك وفنار الزعفرانة والعين السخنة ورأس غارب ورأس محمد.



وأكد أن فنارات الجزر الشهيرة فنار جزيرة ابو الكيزان، الواقع فى المقابل لشواطئ جنوب مدينة الشلاتين، ثم فنار جزيرة الأخوين الواقع بالمقابل لشواطئ مرسى علم، وكذلك فنار الأشرفى الواقع متن جزيرة الأشرفى بالغردقة، وفنار شاكر الواقع على ظهر حزيرة شدوان الشهيرة، والذى سمى بعد ذلك باسم شاكر نسبة لاسم ضابط قوات مسلحة استشهد فى معركة شدوان داخل الفنار خلال مقاومته للعدوان الاسرائيلى على الجزيرة عام 1970، حيث تم تكريمه لبطولته ثم تم تغيير اسم الفنار من فنار شدوان لفنار شاكر.



وتابع: تلك الفنارات يتم إجراء أعمال الصيانة لها من خلال العبارة عايدة 4، حيث يتم المرور على تلك الفنارات البحرية وتغيير طاقم العمل بها ما بين 40 إلى 60 يوم وامتدادهم بالتموين من أطعمه ومياه تكفيهم لفترات أكثر من مدة عملهم بتلك الفنارات خشية حدوث سوء فى الطقس يصعب الوصول إليهم.



مؤكدًا أن تلك الفنارات الأربعة تبلغ ارتفاعاتها ما بين 43 إلى قرابة ال 55 متر، حيث تصل إضاءتها لـ 25 ميل بحرى لإرشاد السفن المارة بالمياه الإقليمية من وإلى المجرى الملاحى لقناة السويس.



فيما قالت إيمان محمد، مديرية الآثار الإسلامية بالبحر الأحمر، إنه تم تسجيل فنار رأس غارب الشهير بالمناطق الأثرية التابعة للهيئة العامة للأثار، باعتباره مبنى أثرى حيث تم بناؤه عام 1871 ميلادية، والذى يعد من أهم معالم المدينة وأبرزها، وترجع أهميته إلى أنه موقع أثرى مميز، وما يميزه أكثر أن المهندس الذى شيده هو غوستاف إيفل الذى شيد برج إيفل بباريس، وذلك بأوامر من الخديوى إسماعيل لتنظيم حركة الملاحة بالبحر الأحمر.

