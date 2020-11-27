وزيرة البيئة: الدراجات تساهم في التصدي لتغيرات المناخ (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:44 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ماراثون دراجات 1000 كيلو متر من القاهرة لمرسى علم للترويج لمعالم مصر الطبيعية.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، إن حدث اليوم الترويج للمحيمات الطبيعية ومفهوم السياحة البيئية، والشباب من خلال ركوب الدراجات، سيبدأون بمحمية دجلة حتى وادي الجمال، بمسافة 1000 كيلو، مستطردة:" الدراجات تساهم في الحفاظ على البيئة والتصدي لتغيرات المناخ، ودخول المحيمات الطبيعة رمز للتصدى للتغيرات". 

وواصلت: "عملنا أول نظام للدراجات التشاركية في جامعة الفيوم، وتم إطلاق العنان للشباب للإبداع وطرح الأفكار".

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