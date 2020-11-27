وزيرة البيئة: الدراجات تساهم في التصدي لتغيرات المناخ (فيديو)

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على ماراثون دراجات 1000 كيلو متر من القاهرة لمرسى علم للترويج لمعالم مصر الطبيعية.





وقالت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، إن حدث اليوم الترويج للمحيمات الطبيعية ومفهوم السياحة البيئية، والشباب من خلال ركوب الدراجات، سيبدأون بمحمية دجلة حتى وادي الجمال، بمسافة 1000 كيلو، مستطردة:" الدراجات تساهم في الحفاظ على البيئة والتصدي لتغيرات المناخ، ودخول المحيمات الطبيعة رمز للتصدى للتغيرات".



