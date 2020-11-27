موسيماني يحذر دفاع الأهلي من خطورة نجم الزمالك

منح الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تعليمات خاصة إلى مدافعي الفريق الأحمر قبل مباراة اليوم أمام الزمالك.









وقام المدرب الجنوب إفريقي بمنح تعليماته للثنائي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف قلبي الدفاع وطالبهم بضرورة الالتزام بواجباتهم على أكمل وجه.









كما حذر موسيماني ياسر وأيمن من خطورة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك وطالبهم بضرورة الضغط المتواصل على اللاعب وعدم منحه أي مساحات في الملعب.









ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



