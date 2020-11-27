على رأسهم كيسنجر.. إقالات تطال أعضاء بارزين في هيئة مستشاري البنتاجون

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
كيسنجر
كيسنجر
وكالات
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب أقالت عددا من كبار المستشارين المستقلين للبنتاجون، على رأسهم وزيرا الخارجية السابقان هنري كيسنجر ومادلين أولبرايت.

 

وأكدت شبكة "CNN" أمس الخميس، نقلا عن ثلاثة مسؤولين دفاعيين، صحة الخبر عن إقالة كيسنجر وأولبرايت، الذي نشرته أولا مجلة "فورين بوليسي"، وأشارت إلى أن الإقالات الأخيرة طالت يوم الأربعاء أيضا أعضاء بارزين آخرين في مجلس السياسة الدفاعية (DPB).

 

وبين هؤلاء الأعضاء المقالين، حسب "CNN" و"فورين بوليسي"، النائبة السابقة جاين هارمن (وهي من الأعضاء السابقين في لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس النواب)، وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب سابقا، إيريك كانتور، وقائد العمليات البحرية السابق الأميرال المتقاعد، غاري راوهيد، ومدير العمليات السابق في البنتاغون، رودي دي ليون، ونائب مستشار الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن، جاك داير كراوتش الثاني.

 

وذكرت "فورين بوليسي" أن الإقالات طالت إجمالا 11 عضوا في الهيئة الاستشارية الفدرالية المعنية بتقديم الاستشارات المستقلة إلى وزير الدفاع ونائبه.

 

ولفتت المجلة إلى أن إدارة ترامب حاولت على مدى وقت طويل تعيين مسؤولين موالين لها في المجلس الاستشاري الذي يضم مسؤولين سابقين كبارا في الجيش والخارجية والكونغرس.

 

ويأتي ذلك على خلفية إقالة ترامب سلسلة مسؤولين على أرفع مستوى في البنتاغون، على رأسهم وزير الدفاع مارك إسبر، وتعيين مسؤولين يعرفون بولائهم للرئيس الحالي، بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في أوائل نوفمبر والتي تشير النتائج الأولية فيها إلى تكبد ترامب هزيمة أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

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