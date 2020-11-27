تعرف على حالة الطقس أثناء مباراة الزمالك والأهلي (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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استعرض ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة في القاهرة والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس منخفض الحرارة وسقوط أمطار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، وأن يكون الطقس بالتزامن مع مباراة الزمالك والأهلي ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية.

كما تشهد الأحوال الجوية خلال الـ 24 ساعة القادمة وتحديدًا حتى يوم السبت، تراجعا طفيفا في درجات الحرارة، يصاحب ذلك فرصا لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية بمحافظات الصعيد، ومن من المتوقع أن يكون الطقس ما بين الممطر والمعتدل على القاهرة نهارا مائل للبرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية من انخفاض درجة الحرارة ونشاط للرياح يزيد من برودة الطقس، فيما يلي بيان بدرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر:

القاهرة العظمى 21 والصغرى 14
الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 16
مرسى مطروح العظمى 19 والصغرى 14
بورسعيد العظمى 21 والصغرى 16
دمياط العظمى 21 والصغرى 16
الإسماعيلية العظمى 22 والصغرى 14
السويس العظمى 22 والصغرى 14
العريش العظمى 22 والصغرى 13
طابا العظمى 21 والصغرى 13
سانت كاترين العظمى 18 والصغرى 8
شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17
الغردقة العظمى 25 والصغرى 16
الفيوم العظمى 22 والصغرى 12
بني سويف العظمى 22 الصغرى 11

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