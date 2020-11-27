أول متحف للعلوم بطنطا.. يمنح زائريه تجارب تفاعلية مع المعروضات (فيديو)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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تحدث الدكتور محمد سيلمان رئيس قطاع التواصل المجتمعي بمكتبة الإسكندرية، عن افتتاح أول متحف للعلوم بمدينة طنطا.

وقال خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، إنه تم الاتفاق ما بين مكتبة الإسكندرية ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، لافتتاح متحف العلوم الأول من نوعه في مصر، والمقام بمركز بحوث غرب طنطا؛ التابع لأكاديمية البحث العلمي، مشيرًا إلى ان المكتبة تستهدف محافظات أخرى بخلاف طنطا، في ظل التراجع النوعي فى الثقافة العلمية.

وتابع إن المتحف يمنح زائريه تجارب تفاعلية مع المعروضات، وفكرته جاءت من خلال مكتبة الإسكندرية، حيث تضم قبة سماوية تتضمن تبسيط العلوم، مشيرًا إلى أن المكتبة تدرس افتتاح متاحف جديدة فى الأقصر والوادي الجديد وسيناء.

وأشار إلى ان المتحف مقسم لـ 3 أقسام، الأول عن اكتشاف الجسم، ويتضمن تجارب وألعاب لاكتشاف الحواس الخمس، وأداء الدورة الدموية، بجانب الجانب البيئى والحياة المحيطة به، ومدي لاستفادة من الطاقات، ثم الفضاء.

ويضم المتحف تجارب ومعارض تفاعلية جذابة تغطي مجالات علمية مختلفة بهدف توصيل المعلومات والنظريات العلمية للزائر بطريقة تلقائية أثناء استكشافه للتجارب والمعروضات في قاعات المتحف.

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