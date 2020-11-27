بدء تنفيذ " مُنتزه الشروق" على مساحة 60 ألف متر (صور)

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه تم البدء فى تنفيذ متنفس ترفيهى مفتوح لقاطنى المدينة "مُنتزه الشروق" على مساحة (60ألف م) ليحتل المرتبة الأولى بمدينة الشروق من حيث المساحة، فى إطار خطة جهاز مدينة الشروق للتوسع فى توفير مواقع ترفيهية بمختلف أنحاء المدينة.





وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن مشروع "مُنتزه الشروق" سيتضمن ملاعب رياضية عبارة عن (ملعب كرة قدم خماسى وملعبى (كرة سلة وطائرة)، وكذا منطقة ألعاب أطفال وممشى بعرض (5 أمتار) ومسار دراجات ومقاعد إنتظار لزوار الحديقة).





وأشار رئيس الجهاز إلى أن الأعمال التي يتم تنفيذها، تأتى فى ضوء الإستغلال الأمثل للأراضى بالمدينة، حيث سيتم تنفيذ المشروع بأراضى حرم خطوط البترول بعد التنسيق مع الجهات المختصة وتنفيذ التوصيات والحمايات اللازمة.





وفى سياق متصل، أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، استمرار التصدى بكل حزم وقوة لأى مخالفة بناء فى مهدها بمشاركة قسم شرطة التعمير بالمدينة، مشيراً إلى أن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف أعمال مخالفة وإزالة شدة خشبية قبل الشروع فى إستكمال الأعمال، وذلك بدور السطح بغرض تحويل الإستخدام من خدمى إلى سكنى بالحى الثانى بالمدينة، كما صادرت اللجنة مواد البناء وتم إيقاف التعامل على القطعة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.





وطالب رئيس الجهاز، بأصحاب قطع الأراضى بعدم تنفيذ أى أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019، حيث لن يتم تقنينها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية بهدف الحفاظ على النسق الحضارى لمدينة الشروق.



