بالاسم.. الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020 (وزارة القوى العاملة)

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:49 ص
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة
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بالاسم.. الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020 (وزارة القوى العاملة)

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020، اعددنا لكم هذا التقرير من اجل الإجابة عن السؤال الذي يطرحه الكثير من مستفيدي منحة العمالة الغير منتظمة الذي خصصه رئيس الدولة المصري عبد الفتاح السيسي للعمال الذي تضرروا من تداعيات وباء كورونا الذي حل علي العالم منذ بداية العام الجاري حيث تم تحديد مبلغ 1500 جنيه لكل عامل مقسمه علي ثلاثة اشهر. 

وبالفعل استلم الجميع المبالغ ثم تم تقرير تجديد منحهم دفعه ثانيه وذلك لمساعدتهم علي مواجهة المتاعب والصعاب التي يواجهونها بسبب استمرار الأزمة الراهنة والآن هم يبحثون عن الموعد الرسمي التي ستصرف فيه ألمنحة والتي سنعرفكم عليه من خلال السطور التالية .

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020
يتسائل الكثيرين من مستحقي منحة العمالة الغير منتظمة عن موعد الصرف الخاص بشهر نوفمبر والذي يقدر بحوالي خمسمائة جنيه لكل فرد حيث سيتم منهم لجميع من وقع عليه الاختيار من جانب الشئون الاجتماعية التي قامت بعمل بحث عن الحالات والتأكد من احقيتهم وذلك وفقا للشروط التي أطلقتها الوزارة من اجل ان يصل الدعم الي الأسر المستحقة الذي تم قطع أرزاقهم بسبب عدم سريان الحياة بشكل طبيعي لما خلفته تداعيات كورونا من أضرار .

خطوات الاستعلام عن موعد استحقاق منحة 500 
من خلال مجموعه من الخطوات السهلة يمكنك التعرف عن الموعد القادم لصرف دفعة شهر نوفمبر الجاري

الذي ينتظرها الكثيرين بفارغ الصبر بغرض تلبيه مطالب اسرهم مأكل ومشرب ومسكن حيث ستتلخص هذه الخطوات في الأتي :

- تسجيل الدخول عبر رابط وزارة القوي العاملة (اضغط هنا).
- يتم كتابة اسم المستفيد ثلاثيا وتاريخ الميلاد.
- يتم كتابة رقم بطاقة الرقم القومي والضغط علي زر استعلام .

بالاسم.. الاستعلام عن موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2020 (وزارة القوى العاملة)

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