تعرف على موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2020 للفئات المستحقة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:47 ص
صرف معاش شهر ديسمبر 2020
صرف معاش شهر ديسمبر 2020
Advertisements

تعرف على موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2020 للفئات المستحقة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي

موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2020، مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر تبدأ عمليات البحث تزداد عن موعد صرف معاش شهر ديسمبر والأيام المحدده لكل فئة، وذلك لأننا نعلم أن الكثير من المواطنين يعتمدون كل الإعتماد في حياتهم اليومية على المعاش الذي يتم صرفة كل شهر من قبل وزارة التضامن الإجتماعية.

موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2020
أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أنه سوف يتم صرف معاش شهر ديسمبر 2020 منذ اليوم الأول من شهر ديسمبر من قبل مكاينات الصرف ومكاتب البريد لمن يتقاضون مبلغ أقل من 1000 جنية، وذلك يعتبرون الشريحة الأولى.

تقسيم الفئات المستحقة لصرف معاش ديسمبر 2020
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد والذي ينشط في التجمعات، قررت وزارة التضامن الإجتماعية في عهد الوزيرة نفين القباج تقسيم المستحقين للمعاشات على ثلاث شرائح على أن يتم الصرف لكل شريحة في أيام محدده وجائت التقسيمة هكذا:-

- الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذي يقل مبلغ معاشهم عن 1000 جنية يكون يومي 1و2 ديسمبر.

- الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات التي يبلغ معاشهم 1000 وأقل من 2000 يكون يومي 3 و4 ديسمبر.

- أما الشريحة الثالثة لمن هم أكثر من 2000 جنية من بعد يوم 4 ديسمبر.

تعرف على موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2020 للفئات المستحقة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش شهر ديسمبر صرف معاش شهر ديسمبر 2020 صرف معاش شهر ديسمبر

أخبار تهمك

ملعب الفجر - تفاصيل اجتماع اليوم بين الفريقين والكاف.. وتشكيل الأهلى والزمالك المتوقع في نهائي القرن (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وسط عدة مفاجآت.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي القرن

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد النهائي في منزلك.. كيفية استقبال قناة أون تايم سبورت الأرضية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف تشكيل موسيماني في مباراة الأهلي ضد الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ«كهربا» قبل نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ يوم

باتشيكو يُجهز مفاجأة للأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

هل يحضر مرتضى منصور نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ محمد فضل يُجيب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل نهائي القرن

منذ حوالي 21 ساعة

نهائي القرن.. نجم الزمالك الأول يتحدى الأهلى بكلمات قوية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

منذ حوالي 17 ساعة

حرقها على سجادة الصلاة.. نجل ضحية الإسكندرية يكشف تفاصيل قتل والدته (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

نهائي القرن.. التشكيل المتوقع لقمة الأهلي والزمالك النارية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

لو معاشك أقل من 1000 جنيه.. تعرف على موعد ومكان الصرف

"التضامن": انتظام صرف معاشات الشريحة الثانية

وزيرة التضامن: منح 2340 حالة معاشات استثنائية

خطة التضامن لمنع التكدسات خلال صرف معاشات يونيو.. تعرف على التفاصيل

خطوات التضامن الاجتماعي لصرف العلاوات الخمسة

عاجل.. تفاصيل أكبر زيادة في تاريخ أصحاب المعاشات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 ص

مفاجأة جديدة من باتشيكو للأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك في نهائي القرن

10:25 ص

الأهلي يوجه رسالة خاصة لـ«كهربا» قبل نهائي أبطال أفريقيا

11:00 ص

أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

07:02 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 368 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

12:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»