



تعرف على موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2020 للفئات المستحقة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي





موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2020، مع اقتراب نهاية شهر نوفمبر تبدأ عمليات البحث تزداد عن موعد صرف معاش شهر ديسمبر والأيام المحدده لكل فئة، وذلك لأننا نعلم أن الكثير من المواطنين يعتمدون كل الإعتماد في حياتهم اليومية على المعاش الذي يتم صرفة كل شهر من قبل وزارة التضامن الإجتماعية.





موعد صرف معاش شهر ديسمبر 2020

أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي أنه سوف يتم صرف معاش شهر ديسمبر 2020 منذ اليوم الأول من شهر ديسمبر من قبل مكاينات الصرف ومكاتب البريد لمن يتقاضون مبلغ أقل من 1000 جنية، وذلك يعتبرون الشريحة الأولى.





تقسيم الفئات المستحقة لصرف معاش ديسمبر 2020

في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد والذي ينشط في التجمعات، قررت وزارة التضامن الإجتماعية في عهد الوزيرة نفين القباج تقسيم المستحقين للمعاشات على ثلاث شرائح على أن يتم الصرف لكل شريحة في أيام محدده وجائت التقسيمة هكذا:-





- الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذي يقل مبلغ معاشهم عن 1000 جنية يكون يومي 1و2 ديسمبر.





- الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات التي يبلغ معاشهم 1000 وأقل من 2000 يكون يومي 3 و4 ديسمبر.





- أما الشريحة الثالثة لمن هم أكثر من 2000 جنية من بعد يوم 4 ديسمبر.



