شاهد.. السفير الكوري يعزف السلام الوطني لمصر أمام الأهرامات

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذى يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و"on"، مقطع فيديو للسفير الكوري الجنوبي، وهو يعزف السلام الوطني المصري أمام الأهرامات.





وفى لفتة جميلة، قام السفير الكورى، هونج جين ووك، بعزف السلام الوطنى لمصر بنفسه على آلة الساكسفون أمام الأهرامات، بينما عزفت مجموعة من الفنانين المصريين السلام الوطنى لكوريا.





وجاء ذلك خلال الحفل الافتراضى الذى نظمته السفارة الكورية، مساء أمس الأول، امام أهرامات مصر الخالدة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ومصر.



