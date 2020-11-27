التصريح بدفن ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بمنزلها بالخانكة



وجرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وتبين من تحريات المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، أن المتوفاة كانت تقوم بأعمال تنظيف لمسكنها، وأثناء حملها السجادة من أعلى شرفة الطابق الخامس اختل توازنها وسقطت على الأرض ميتة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أصدرت قرارها السابق.

صرحت نيابة الخانكة بمحافظة القليوبية، بدفن ربة منزل لقيت مصرعها، إثر سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق الخامس أثناء حملها سجادة من أعلى الشرفة فاختل توازنها وسقطت على الأرض غارقة في دمائها حتى فارقت الحياة، كما أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث وسؤال أهلية المتوفية عن الواقعة وظروفها.وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد محمد حسني رئيس فرع البجث الجنائي بالخانكة، بمصرع ربة منزل تبلغ من العمر 19 عامًا، مقيمة منطقة القلج دائرة المركز.