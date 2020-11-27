وزارة الشباب والرياضة ويونيسف يحتفلان باليوم العالمي للطفل

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
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احتفلت وزارة الشباب والرياضة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، باليوم العالمي للطفل، ومرور واحد وثلاثين عاما على اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

حضر الاحتفال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجيرمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبمشاركة العديد من الشخصيات الرياضية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج منها برنامج رياضة من أجل التنمية وبرنامج مشواري لتدريب الشباب وتنمية مهاراتهم واتاحة الفرصه للفتيات وخاصة فتيات الصعيد ممارسه الرياضة وجعل الرياضة أسلوب حياة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق علي التعاون مع منظمة يونسيف في وضع استراتيجيه برامج التنمية الرياضية.

فيما قال جيرمي هوبكنز، ممثل اليونيسف في مصر: "بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل، نلتقي معًا لكي نجدد التزامنا بالعمل من أجل النهوض بحقوق الأطفال وحمايتها، وأنه أمر بالغ الأهمية لليونيسف أن تدعم حق الأطفال والشباب في الحياة والبقاء والنمو، وأن تعمل على تمكينهم، وتشجيع مشاركتهم".

وقام وزير الشباب والرياضة، وممثل اليونيسف في مصر بمشاركة الحديث مع الأطفال المشاركين بالاحتفالية والاستماع إليهم، وإرسال رسالة واضحة أن الوصول إلى الرياضة بجميع أشكالها هو حقٌ لكل طفل.

كما شهد الاحتفال مشاركة الأطفال في الأنشطة المختلفة والألعاب الترفيهية والرياضية، بتواجد مجموعة الأطفال من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، وعدد من الأطفال أبناء الأسر الوافدة إلى مصر.


وزارة الشباب والرياضة ويونيسف يحتفلان باليوم العالمي للطفل
وزارة الشباب والرياضة ويونيسف يحتفلان باليوم العالمي للطفل
وزارة الشباب والرياضة ويونيسف يحتفلان باليوم العالمي للطفل
وزارة الشباب والرياضة ويونيسف يحتفلان باليوم العالمي للطفل
وزارة الشباب والرياضة ويونيسف يحتفلان باليوم العالمي للطفل
وزارة الشباب والرياضة ويونيسف يحتفلان باليوم العالمي للطفل
وزارة الشباب والرياضة ويونيسف يحتفلان باليوم العالمي للطفل
وزارة الشباب والرياضة ويونيسف يحتفلان باليوم العالمي للطفل
وزارة الشباب والرياضة ويونيسف يحتفلان باليوم العالمي للطفل
وزارة الشباب والرياضة ويونيسف يحتفلان باليوم العالمي للطفل

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