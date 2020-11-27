قرينة الرئيس: السيسي متغيرش من ساعة ما كان ضابط صغير (فيديو)

تمنت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزوجها التوفيق وتحقيقه ما يتمنى من أجل مصر، معقبة: "لما بنقوله الناس فرحانة بالانجازات.. يقول أنا لسه معملتش حاجة".



