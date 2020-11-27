قرينة الرئيس: السيسي متغيرش من ساعة ما كان ضابط صغير (فيديو)
الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:23 ص
هدى عبدالرازق
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تمنت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزوجها التوفيق وتحقيقه ما يتمنى من أجل مصر، معقبة: "لما بنقوله الناس فرحانة بالانجازات.. يقول أنا لسه معملتش حاجة".
وحول شعورها عن يوم 19 نوفمبر، والموافق عيد ميلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قالت "انتصار"، خلال حوارها ببرنامج "لقاء خاص" مع الفنانة إسعاد يونس المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، مساء الخميس، "بحمد ربنا أنه أعطاني هدية سيادة الرئيس.. عمره ما تغير من ساعة ما كان ضابط صغير وحتى الآن"، متمنية له أن يحقق ما يحلم به لمصر.