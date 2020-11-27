مرشح لرئاسة برشلونة يتعهد بإعادة نيمار

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن إيميلي روساود نائب رئيس برشلونة السابق، عن ترشيح نفسه لرئاسة النادي الكاتالوني، في الإنتخابات التي ستجرى في المرحلة المقبلة.

 

روساود في إعلانه عن ترشحه لرئاسة نادي برشلونة، قال أنه لو فاز سيعمل على عودة نيمار إلى النادي في حال تنازل عن الدعوى ضد البارسا.

 

وبالإضافة إلى نيمار، وعد روساود بإبرام صفقة كبيرة أخرى، سيعلن عنها في وقت لاحق حسب ما ذكر.

 

وأكد روساود أنه في حال كسب رئاسة برشلونة سيقوم بتسمية الكامب نو باسم "ليو ميسي" إذا وافق الأعضاء على ذلك.

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