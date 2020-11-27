297 مليون مشاهدة لأغنية "بالبنط العريض" لحسين الجسمي

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:17 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، نجاحاً كبيراً حيث تخطت ال297 مليون مشاهدة، فور طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب.



وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبة .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".




"حبيبي خدها ومني ليك .. مشتريك آه مشتريك .. فوق ما تتصور كمان.. والوحيد ولا ليك شريك .. لو انا هوصفك اوصف ايه .. عُقد فُل ابيض وفيه .. قلب بيدلدق حنان .. مِـلكي بقى وانا أدرى بيه .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".




تعد أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما كانت حققت 284 مليونًا و433 ألف مشاهدة منذ عدة أيام.




كما حققت أغنية الحسّاس، لـ المطرب الإماراتي حسين الجسمي، 16 مليونا و500 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.




أغنية الحسّاس، لـ حسين الجسمي، تحمل في كلماتها، حوارًا عاطفيًا مع القلب، وجدد "الجسمي" من خلالها، تعاونه مع الشاعر أحمد الصانع، من توزيع ومكساج وماستر حسام كامل، وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائيًا؛ كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن. 




وتقول كلمات الأغنية: يا قلبي الحسّاس .. لو تنجرح لا بأس .. في حُب يمحي حُب .. وفي ناس تمحي ناس .. أرجوك لا تحزن .. ارتاح واتطمن.. بعض اللقى مؤلم .. وبعض الفراق أحسن".

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