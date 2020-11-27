دفن جثمان الأسطورة مارادونا في مقبرة خاصة بجانب والديه

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 10:11 ص
بوابة الفجر
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توفى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا يوم الأربعاء الماضي بأزمة قلبية تعرض لها أدت لوفاته.


دفن جثمان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا، بالقرب من قبري والديه، في مقبرة خاصة بالعاصمة بوينس آيرس.


تم نقل الجثمان من القصر الرئاسي "كاسا روسادا" بالمركز التاريخي في بوينس آيرس، إلى مقبرة جاردين دي بيلا فيستا، حيث لم يحضر المراسم سوى الأقارب والأصدقاء المقربون.


واصطف العديد من المشجعين على طول طريق موكب الجنازة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على أحد عظماء لعبة كرة القدم.

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